Aydın'da iki aile arasında kavga: 6 kişi yaralandı

İHA
Aydın'ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.K
Kavgada R.E.T.'ye diğer aileden beş kişi saldırdı.
R.E.T., kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından gözaltına alındılar
Polis ekipleri olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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