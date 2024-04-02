Aydın'da iki aile arasında kavga: 6 kişi yaralandı Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.K

Kavgada R.E.T.'ye diğer aileden beş kişi saldırdı.

R.E.T., kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alındılar

Polis ekipleri olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)