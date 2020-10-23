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- Aydın'da iki tır çarpıştı: Sürücü öldü
Aydın'da iki tır çarpıştı: Sürücü öldü
Tırda sıkışarak can veren sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.
- AA
- 23.10.2020 - 09:16
- Güncelleme : 23.10.2020 - 09:16
Murat Öztürk idaresindeki 35 AFT 482 plakalı tır, Aydın-İzmir otoyolu Kızılcepınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki 48 EJ 184 plakalı tıra çarptı.
Tırda sıkışan Öztürk, hayatını kaybetti.
2,5 SAATTE ÇIKARILABİLDİ
Öztürk'ün cenazesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Germencik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten işledi.