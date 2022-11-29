İnşaat çalışmaları sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiklerin bulunması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar durduruldu

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kemik parçalarını toplayıp incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Bölgedeki inşaat çalışmaları ise durduruldu.

"Kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu”

DHA’nın haberine göre; Sümer Mahallesi'nin Muhtarı Erdoğan Dilbaz ise inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek, "İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek." dedi.

Aydın’da, inşaat alanında kafatası ve kemikler çıktı ViDEO