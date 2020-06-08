Aydın'da intihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu

Aydın'da intihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu

Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, adeta intihar gibi sürüşte alev topuna dönen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hakan K. (25) arkadaşlarıyla bir yerde oturup iddiaya göre alkol aldı.

Bir süre sonra arkadaşlarıyla tartışan Hakan K., mekandan hızlıca ayrılıp eve gitmek için motosikletine bindi. Aşırı hızlı gittiği belirtilen sürücü, Kadınlar Denizi Caddesi’nde virajı alamadı ve orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Kaza anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Aydın'da intihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu ViDEO

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Hakan K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birçok kemiğinin kırıldığı öğrenilen sürücünün kafa tasında da çatlaklıklar olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Hakan K., daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.