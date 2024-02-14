Aydın'da iş yeri çalışanı tamir için bırakılan motosikletle ortalığı birbirine kattı Aydın'da bakım ve onarım için tamirciye bırakılan motosiklet ile akrobasi hareketler yapan iş yeri çalışanı, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi bakım için motosikletini tamirciye bıraktı.

Bakım yapılması için dükkana bırakılan motosikletin direksiyonuna geçen 20 yaşındaki iş yeri çalışanı B.C.D., sokakta akrobasi hareketler yapmaya başladı.

Motosikletin önünü havaya kaldırdığı sırada devriyedeki polis ekibine yakalanan B.C.D., dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Yakalandı

Bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya olarak kaçan B.C.D., çalıştığı dükkana girdiği sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.D'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

3 ayrı maddeden cezai işlem uygulanan gence 15 bin 173 lira, her şeyden habersiz ruhsat sahibine ise 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 28 bin 150 lira ceza kesildi.

Yapılan işlemlerin ardından motosiklet, yediemin otoparkına çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)