Aydın'da iş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

İHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde çelik kapı üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Saldırıda iş yerinin camları kırılırken şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşırken olayın iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşmesi facianın önüne geçti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvarın bir kısmını trafiğe kapattı.
Saldırganlar aranıyor
İş yeri önünde ve içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Ekipler olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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