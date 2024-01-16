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Aydın'da iş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

Aydın'da iş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar Aydın'da motosikletli saldırganlar bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.