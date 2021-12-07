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    Aydın'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

    hayvan hırsızlığına yönelik yapılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 04:57
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    Aydın'da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik yapılan çalışma sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

    20 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

    20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3’ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

    Aydın da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı #1

    7 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

    7 şüpheli için ise ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. Haklarındaki soruşturma tamamlanıp jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişinin de adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Aydın da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı #2

    Aydın da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı #3

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    Aydın da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı #6

    Aydın da jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı #7

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