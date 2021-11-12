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- Aydın’da, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yan yattı: 1 ölü
Aydın’da, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yan yattı: 1 ölü
Didim ilçesinde, kaçak göçmen taşıyan yelkenli tekne yan yattı. Sahil güvenlik ekipleri 9 kaçak göçmeni kurtarırken, 1 kaçak göçmen yaşamını yitirdi.
- İHA
- 12.11.2021 - 10:00
- Güncelleme : 12.11.2021 - 10:24
Aydın’ın Didim ilçesinde dün sabah saat 08.36’da, içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan yelkenli bir teknenin yan yattığı bilgisinin alınması üzerine, olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 9 kaçak göçmen kurtarıldı.
İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.