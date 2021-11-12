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    Aydın'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi

    Yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi. Çetenin elinden kurtulan kadınlar ise ülkelerine gönderildi.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 14:14
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    Aydın'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi

    Aydın'ın Didim ilçesine gelen yabancı uyruklu kadınlar, iş vaadiyle tuzağa düşürüldü.

    Bir grup çete, Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu, 21 - 35 yaş arasındaki kadınların kimlik ve pasaport bilgilerini ele geçirerek, borçlandırdı.

    ZORLA FUHŞA SÜRÜKLENDİLER

    Borç karşılığında da genç kadınlar cinsel ilişkiye zorlandı.

    Didim emniyet ekipleri, yaklaşık 3 ay sürdürdüğü takibin ardından, şüpheli otele operasyon düzenledi.

    Aydın da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Fuhşa zorlanan 11 kadın, çetenin elinden kurtulurken, şüpheli  D.B, H.T ve S.B gözaltına alındı.

    Aydın da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi #2

    OTEL YETKİLİLERİ SERBEST

    Fuhuş ticaretinde kullanılan otel tetkilileri  K.L, R.Y, A.O.U, O.K ve E.K ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

    Çetenin elinden kurtarılan kadınlar, ülkelerine gönderilirken, gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edilidi.

    Aydın da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi #3

    Aydın da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi #4

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