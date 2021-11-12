Aydın'da kadınları fuhşa zorlayan çete çökertildi

Yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi. Çetenin elinden kurtulan kadınlar ise ülkelerine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesine gelen yabancı uyruklu kadınlar, iş vaadiyle tuzağa düşürüldü.

Bir grup çete, Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu, 21 - 35 yaş arasındaki kadınların kimlik ve pasaport bilgilerini ele geçirerek, borçlandırdı.

ZORLA FUHŞA SÜRÜKLENDİLER

Borç karşılığında da genç kadınlar cinsel ilişkiye zorlandı.

Didim emniyet ekipleri, yaklaşık 3 ay sürdürdüğü takibin ardından, şüpheli otele operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fuhşa zorlanan 11 kadın, çetenin elinden kurtulurken, şüpheli D.B, H.T ve S.B gözaltına alındı.





OTEL YETKİLİLERİ SERBEST

Fuhuş ticaretinde kullanılan otel tetkilileri K.L, R.Y, A.O.U, O.K ve E.K ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Çetenin elinden kurtarılan kadınlar, ülkelerine gönderilirken, gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edilidi.





