Kağıt toplayıcısı kılığındaki hırsızlık şüphelileri, yol üzerinde bulunan demir rögar kapaklarını çaldı. Bir hafta arayla aynı yolda hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yansıdı.

Aydın Nazilli'de bulunan Yeni Sanayi ve Yeni Mahalle'de 29 Eylül günü sabaha karşı saat 05.52'de 8 Sokak üzerinde bulunan iki ev girişinde hırsızlık meydana geldi.

Eski Sanayi bölgesi olarak bilinen alana gelen hurdacı kılığındaki iki hırsızlık şüphelisi, bir evden soba ve tenekeleri çalarken diğer evin girişinden ise pazarcı şemsiyelerinin metal altlığını çaldı.

İkinci olay ise geçen perşembe günü Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi D/1 Blokta yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisi iki kağıt toplayıcısının sokağa gelerek rögar kapağını yol üzerinde iş yeri önünden alması yer aldı.

Aydın'da kağıt toplayıcısı kılığında rögar kapaklarını çaldılar ViDEO



HURDACIYA SATTILAR

İki hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı olduğu iddia edilirken, rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelilerinin hurda olarak kapakları sattıkları öğrenildi.





POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili olarak sanayi sitesindeki işletme sahiplerinin Sanayi Sitesi Kooperatifine ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi.