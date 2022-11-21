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    Aydın’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen baba ve oğluna çarptı. Kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 21.11.2022 - 09:03
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    Aydın’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü

    Aydın’ın Efeler ilçesi Denizli Bulvarı eski sanayi kavşağında 09 LO 805 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Hüseyin Yuka, saat 19.00 sıralarında Tabakhane Deresi Köprüsü’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü otomobiliyle kaldırımda yürüyen Ahmet Demir (39) ve 7 yaşındaki oğlu Yasin Demir’e çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    7 yaşındaki Yasin öldü

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Baba Yasin Demir ise ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sürücü gözaltında

    Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Hüseyin Yuka ise gözaltına alındı.

    Aydın’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü #1


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