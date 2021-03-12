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    Aydın'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili çöp konteynerine, tıra ve bir kamyonete çarptı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 19:00
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    Aydın'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Aydın-Denizli karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda seyie halinde olan 48 KS 102 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Tosun (57), kalp krizi geçirdi.

    Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki çöp konteynerine, daha sonra bir tıra, ardından da bir kamyonete çarpıp durdu.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Otomobilin çarpmasıyla savrulan çöp konteyneri, yol kenarında seyreden bir bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü H.E.Y. ile arkasındaki eşi B.E.Y. hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Kemal Tosun ile bisikletli çifti, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kemal Tosun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Aydın'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

    Aydın da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Aydın da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Aydın da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Aydın da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı #4

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