Aydın'da kamyon otomobile çarptı: 1'ağır, 3 yaralı

Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içerisindeki yaralıları kurtardı.

Kurtarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.