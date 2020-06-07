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- Aydın'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı
Aydın'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyon, yola çıkan bir ineğe çarpıp, şarampole yuvarlanırken, kaza sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
- DHA
- 07.06.2020 - 13:13
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ulukonak Mahallesi yakınlarında, mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer Akmeşe'nin kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyon, yola çıkan ineğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole yuvarlandı.
2 ÖLÜ 8 YARALI
Kamyonun kasasında yolculuk yaptığı belirlenen işçilerden Mahsun Altıntaş (21) ve Oktay Ceyhan (22) olay yerinde hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Yaralılar , bölgeye giden sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Kamyonun çarptığı inek de telef olurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.