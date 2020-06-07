Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Aydın'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı

    Tarım işçilerini taşıyan kamyon, yola çıkan bir ineğe çarpıp, şarampole yuvarlanırken, kaza sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 13:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Aydın'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı

    Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ulukonak Mahallesi yakınlarında, mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer Akmeşe'nin kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyon, yola çıkan ineğe çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole yuvarlandı.

    2 ÖLÜ 8 YARALI

    Kamyonun kasasında yolculuk yaptığı belirlenen işçilerden Mahsun Altıntaş (21) ve Oktay Ceyhan (22) olay yerinde hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Yaralılar , bölgeye giden sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kamyonun çarptığı inek de telef olurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Görüş Bildir