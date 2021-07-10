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- Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Kamyonetin çarptığı motosiklette kaskları olmayan Fırat Madran hayatını kaybederken, arkadaşı Özgür Ocak ise ağır yaralandı.
- DHA
- 10.07.2021 - 13:18
Aydın'ın Çine ilçesinde Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosiklete, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı.
İKİ ARKADAŞ YOLA SAVRULDU, SÜRÜCÜ KAÇTI
Çarpma sonucu sürüklenen motosikletin sürücüsü Fırat Madran ile arkasında oturan arkadaşı Özgür Ocak, yola savruldu. Kamyonet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
FIRAT HAYATINI KAYBETTİ, ARKADAŞI YARALI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Ocak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
KASKLARININ TAKILI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Öte yandan Fırat Madran ve Özgür Ocak'ın kask takmadığı öğrenilirken polis, kaçan kamyonet sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.