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    Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 13:43
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 14:06
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    Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Aydın- Muğla karayolu Çine Yağcılar Kavşağı'nda, Ali Kılıç'ın kullandığı 48 D 1778 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile Durmuş Yanar yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ve arkasında bulunan Reşat Akdeniz, ağır yaralandı. Kasksız oldukları öğrenilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Reşat Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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