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    Aydın'da kamyonet servis minibüsüne çarptı: 1 ölü

    Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servis minibüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yörük (49) öldü, 6 kişi de yaralandı.
    • 20.09.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 13:06
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    Aydın'da kamyonet servis minibüsüne çarptı: 1 ölü

    Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı Mevkisi kavşağında saat 07.00 sıralarında, Aydın yönünden Nazilli yönüne giden Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran A.Ö. yönetimindeki 09 P 4609 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı.

    Arkadan gelen A.G. yönetimindeki 09 AH 992 plakalı otomobil de kamyonete çarptı.

    Kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralıların sağlık durumu iyi

    Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA'nın aktardığına göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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