Aydın'da kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Aydın'da Nazilli-Karacasu Karayolu üzeri Çamköy Mahallesi İnceyar Mevkiinde E.İ. (29) idaresindeki 09 ABR 598 plakalı kamyonet, Karacasu istikametine doğru seyir hakindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Yoldan çıkan kamyonet, karşı şeride geçip yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü E.İ. ve yolcu konumundaki M.G. (27) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık durumları iyi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İHA'nın aktardığına göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.