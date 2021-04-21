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Aydın’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yere savruldu. Ağır yaralanan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.