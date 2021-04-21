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- Aydın’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bir kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yere savruldu. Ağır yaralanan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 21.04.2021 - 17:09
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:18
Aydın’ın Çine ilçesi İtalyan Köprüsü kavşağında, Mehmet S. yönetimindeki kamyonet, kavşak içerisinde Özcan Gökçe yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kazanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Özcan Gökçe, yere savruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Önce Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Gökçe, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.