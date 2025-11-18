Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

- Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesi Denizli kara yolu Ovaköy mevkiinde A.Y'nin kullandığı kamyonet, Furkan Çakal'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla götürüldüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.