Kapısının önünü süpüren Hanife Ger, evinin önünü kirlettiği gerekçesi ile B.K. isimli komşusu tarafından yumruklanarak darbedildi. Kadının acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde, 26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında, evli ve 3 çocuk annesi Hanife Ger (54), müstakil evinin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları topladıktan sonra, bitişiğindeki evin kapısının önüne dökülen yaprakları da süpürdü.

Ger, topladıklarını çöp kutusuna atmak istedi.

O sırada Hanife Ger'in komşusu B.K. (71), evinin önünü kirlettiğini söyleyerek kadının üzerine yürüdü.

Tartışma çıkaran B.K., Ger'e art arda yumruklar atmaya başladı.

TEHDİTLER SAVURDU

Gürültüyü duyup dışarı çıkan Ger'in kızı Kadriye Ger (26), olaya müdahale ederek B.K.'yi uzaklaştırmaya çalışırken B.K., anne ve kıza tehditler savurdu.

Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hanife Ger, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, B.K. ise gözaltına alındı.

Horsunlu Polis Merkezi'ne götürülen B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın’da, kapıyı süpüren komşusunu yumruklarla darbetti VİDEO



EZİKLER OLUŞTU

B.K.'nin de Ger'den 'haksız yere kendisini öfkelendirmek amacıyla kışkırttığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi.

Ger'in vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluştuğu belirlendi.

“PEŞ PEŞE ÇOK KUVVETLİ VURDU”

Başından geçenleri anlatan Hanife Ger, şu ifadeleri kullandı:

“Peş peşe çok kuvvetli vurdu. Belime, yüzüme vurdu. Hızını alamayarak eline taş aldı. Beni taşla ezmek istedi. Sonra kızım yetişti. Kızımı da darbetti. Taşı ona mı vursam buna mı vursam diye bir düşündü. Sonra kızım 'Kamera çekiyor, seni şikayet edeceğim' dedi. Bunun üzerine geri çekildi. Şikayetçi olduk.”





“POLİSİ ARIYORUM DEYİNCE GERİ ÇEKİLDİ”

Kadriye Ger ise, ”Sesleri duyunca hemen dışarıya koştum. Annemi dövüyordu. Ayırmaya çalıştım, sonra bana karşı da bir girişimde bulundu. Geri çekildiğim için denk gelmedi. Sonra yere eğilip taş aldı. Bir anneme, bir bana doğrulttu. Ben 'polisi arıyorum' deyince geri çekildi. O şekilde sonlandı.” dedi.