Aydın'da kardeşinin ev kokusuna dayanamayıp şikayet etti

Alt katta yaşayan kız kardeşinin evinden gelen kötü kokulara daha fazla dayanamayan ağabey, durumu belediye ekiplerine bildirdi. 5 senelik çöp, evden 2 kamyonla çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi 1708 Sokak'taki aile apartmanında babası vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Emine T. isimli kadın, evini çöplüğe çevirdi.

Bulduğu her şeyi toplayan, dışarıya çöp bırakmayan ve ikametinde biriktirdiği iddia edilen Emine T.’nin çöplerinden rahatsız olan ve üst katında oturan ağabeyi, durumu Efeler Belediyesi ekiplerine bildirdi.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde eve gelerek temizlik çalışması başlatmak istedi.

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12 KİŞİLİK EKİP TEMİZLEDİ

Görevlilere direnerek evden dışarı çıkmak istemeyen kadını, zabıta ve polis ekipleri evden çıkmaya ikna etti. Evde bulunan tüm çöpler, 12 kişilik belediye temizlik ekibi tarafından temizlenerek çıkartıldı.

3 SAAT SÜRDÜ

Emine T.’nin ağabeyi İsmail T. de temizlik çalışmalarına katılarak evi temizledi. Ekiplerin kötü kokudan zaman zaman zor anlar yaşadığı evden, 3 saat süren çalışmaların sonucunda 2 kamyon çöp çıkartıldı.

"KARDEŞİMİN İNSANCA YAŞAMASINI İSTİYORUM"

Beş yıl önce babalarını kaybettiklerini ve sonrasında kardeşinin kendilerini eve almadığını ve çöp eve çevirdiğini belirten İsmail T., "Kardeşim babam öldüğünden beri beş yıldır evin içerisini temizlemiyor. Yediğini sağa sola atıyor. Evin içerisi çöp ev durumuna geldi. İçeride ayrıca su kaçağı var. Çeşmeyi açtığınızda evin duvarı su almaya başlıyor. Ev yıkılacak diye de korkuyoruz. O kadar ikaz etmeme rağmen, yaptıralım evi temizletelim dememe rağmen bizi eve sokmuyor.





Ev temizlensin, insan gibi tertemiz yaşasın istiyoruz. Kardeşim babamla beraber alt katta duruyordu. Ben de üst katta yaşıyorum. Babam ölmeden önce evi ben temizlettiriyordum. Ancak şimdi bizi beş senedir evin içerisine almıyor. Küçükken menenjit geçirdi, belki de onun etkisinden dolayı böyle yapıyor bilemiyoruz. Evde soba yok buz gibi hava, yemeğini kendi yapamıyor. Böyle yaşanmaz." dedi.