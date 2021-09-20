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- Aydın'da kasksız motosiklet sürücüsü, otobüse sürtüp düşerek vefat etti
Aydın'da kasksız motosiklet sürücüsü, otobüse sürtüp düşerek vefat etti
Kullandığı motosikletle otobüse sürtmesinin ardından yola savrulan 58 yaşındaki Erhan Özel, hayatını kaybetti. Sürücünün kasksız olduğu görüldü.
- DHA
- 20.09.2021 - 17:07
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:23
Saat 10.00 sıralarında Aydın'dan Muğla yönüne giden 58 yaşındaki Erhan Özel, kullandığı 07 VKT 29 plakalı motosiklet kontrolünü kaybedince yanından geçen 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsüne sürterek, yola savruldu.
Sürücüler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri, kasksız olan motosiklet sürücüsü Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Özel'in cansız bedeni, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü ve tek şeritten sağlandı.