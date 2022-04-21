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    Aydın'da kaybolan göçmenler hala bulunamadı

    Batan bottaki 36 kaçak göçmenden 1'nin hayatını kaybettiği, 4'nün de kayıp olduğu olayda, arama-kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Ancak, 2'nci günde de henüz kaçak göçmenlere ulaşılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 19:24
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    Aydın'da kaybolan göçmenler hala bulunamadı

    Aydın Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, önceki saat 10.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Dilek geçidi mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

    Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına 2 can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan 31 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kaçak göçmenler ifadelerinde 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığını, Yunan unsurları tarafından denizden kurtarılarak 2 can salı içeresinde Türk karasularına geri itildiklerini belirtti.

    1 ceset daha bulundu

    Kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda kayıp 5 kaçak göçmenin bulunması amacıyla Yunan makamlarına bilgilendirme yapıldı. Dün Kuşadası önlerinde Sahil Güvenlik Botu tarafından bulunan 1 cesedin de kayıp olarak aranan kaçak göçmenlerden 1'ine ait olduğu belirlendi.

    Aydın da kaybolan göçmenler hala bulunamadı #1

    4 kaçak göçmen de aranıyor

    Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 4 kaçak göçmen için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları bugün de sürüyor. Çalışmalara, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi katılıyor.

    Aydın da kaybolan göçmenler hala bulunamadı #2

    Deniz üstünde ve altında aramalar sürüyor

    Denize düştüğü değerlendirilen göçmenlerin akıntıyla sürüklenme ihtimaline karşı, arama-kurtarma çalışmaları daha geniş bir alana yayılıp, deniz yüzeyinde ve su altında yapılıyor.

    Aydın da kaybolan göçmenler hala bulunamadı #3


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