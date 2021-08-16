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Aydın’da kayınbiraderini av tüfeği ile vurdu

Aydın’da kayınbiraderini av tüfeği ile vurdu

Kayınbiraderi E.Ş. ile tartışan A.A., bir süre sonra av tüfeği ile E.Ş.’ye ait iş yerinin önüne geldi. E.Ş.’nin vurulma anları, kameraya yansıdı.