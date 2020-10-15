Aydın'da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi, katil zanlısı tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesiden beri kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Suat Aksoy, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.