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    Aydın'da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi, katil zanlısı tutuklandı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 01:44
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    Aydın'da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

    Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesiden beri kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Suat Aksoy, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı #1

    Aydın da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı #2

    Aydın da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı #3

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    Aydın da kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı #6

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