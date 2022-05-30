Aydın'da kayıp olarak aranan kadının arkadaşına gittiği ortaya çıktı

Hastaneye gidip, 4 gün boyunca eve dönmeyen kadın, annesinin ihbarıyla aranmaya başladı. Arandığını öğrenerek geri dönen kadının, arkadaşına gittiği telefonu bozulduğu için haber vermediği öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde eşinden 8 ay önce boşanan 33 yaşındaki Zeynep Gürzsoy, diş kontrolü için evden ayrıldı.

Evden çıkan kızından uzun süre haber alamayan anne Ayser Gürzsoy (58), polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

4 gün sonra döndü

Polis tarafından 4 gün boyunca aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.

Arkadaşına gitti, telefonu arızalanınca haber vermedi

DHA'nın aktarımına göre, Zeynep Gürzsoy'un, hastaneden çıktıktan sonra Nazilli'deki arkadaşının yanına gittiği ve telefonunun arızalanması nedeniyle annesine haber veremediği öğrenildi.

Kayıp ihbarını görünce geri döndüğü ortaya çıktı

Gürzsoy'un, kayıp olarak arandığını öğrenince döndüğü ortaya çıktı.

Ayser Gürzsoy, 4 gün kızından ayrı kalınca çok merak ettiğini belirterek, "Çok şükür başına bir şey gelmeden sağ salim döndü." dedi.