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    Aydın'da kaza yapan sürücü, kaskosu olmayınca ağladı

    Direksiyon hakimiyetini kaybedip, tıra çarpan sürücü kaskosu olmadığı için ağlarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek ehliyetine el koydu.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 09:26
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    Aydın'da kaza yapan sürücü, kaskosu olmayınca ağladı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında B.B. isimli sürücü otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi.

    SÜRÜCÜ KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIRA ÇARPTI

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki tıra çarptı.

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    ARABA KASKOSU OLMADIĞI İÇİN AĞLADI

    Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı.

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİ ALINDI

    Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aydın da kaza yapan sürücü, kaskosu olmayınca ağladı #1


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