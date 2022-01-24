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Aydın'da kaza yapan sürücü, kaskosu olmayınca ağladı

Aydın'da kaza yapan sürücü, kaskosu olmayınca ağladı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip, tıra çarpan sürücü kaskosu olmadığı için ağlarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek ehliyetine el koydu.