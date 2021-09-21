Aydın'da kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kuşadası ilçesi Selçuk Bulvarı üzerinde Tofaş marka otomobil önce takla attı, ardından orta refüjdeki sulama kanalına düştü. Bir anda yanmaya başlayan otomobil, küle döndü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesin Selçuk Bulvarı üzerinde, saat 04.00 sıralarında, Tofaş otomobili ile seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atan otomobil, orta refüjde bulunan sulama kanalına düştü.

Otomobil sürücüsü, kendi imkanları ile kapıyı açarak araçtan çıktı. Çok geçmeden otomobil alev alev yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kısa sürede içinde alevlere teslim olan otomobil küle döndü.

Yaralı olduğu düşünülen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.