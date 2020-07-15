Dolar
6.8639
-0.0014%
Euro
7.8278
0.023%
Altın
1807.39
-0.1143%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.165
-0.059%
Bitcoin
63419.41
-0.4997%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti

    14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 09:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti

    A.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can (22) ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A. yönetimindeki motosiklete çarptı.

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen feci kazada, iki arkadaş yaralandı.

    14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fatmanur A. ve Eylem Emir Can, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylem Emir Can, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 14 gün komada yaşam savaşını sürdüren Can, dün yaşamını yitirdi.

    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti #1

    BUGÜN DEFNEDİLECEK

    Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can'ın cenazesi, bugün Osmaniye Camisi'nde öğlende Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti #2

    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti #3

    Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti #4

    Görüş Bildir