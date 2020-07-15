Aydın'da kazada yaralanan Eylem, yaşam savaşını kaybetti

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14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

A.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can (22) ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen feci kazada, iki arkadaş yaralandı.

14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fatmanur A. ve Eylem Emir Can, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylem Emir Can, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 14 gün komada yaşam savaşını sürdüren Can, dün yaşamını yitirdi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can'ın cenazesi, bugün Osmaniye Camisi'nde öğlende Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.