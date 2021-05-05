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    Aydın'da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı

    Aydın'ın Karacasu ilçesinde hurdaya dönen araçtan sağ çıkan vatandaş, arabasının yanında şükür namazı kıldı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 21:22
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    Aydın'da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı

    Aydın Karacasu’da orman işçilerini taşıyan transit araçla çarpışan otomobil, metrelerce ilerde takla atarak durabildi.

    Kazanın şoförü transit aracın kendi oturduğu taraftan çarpması sebebiyle büyük bir tehlike atlattı.

    KAZAYI BURNU BİLE KANAMADAN ATLATTI

    Emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü resmi işlemlerin bir kısmı tamamlandıktan sonra karayolu kenarında namaza durdu.

    SECCADESİNİ ÇIKARDI, ŞÜKÜR NAMAZINA DURDU

    Arabasının bagajından çıkardığı seccadeyi hurdaya dönen aracının yanına serip şükür namazı kılan Halit K., faciayı kıl payı atlatmış oldu.

    Aydın da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı #1

    Aydın da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı #2

    Aydın da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı #3

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