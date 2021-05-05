Aydın'da kazadan sağ kurtuldu, şükür namazı kıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hurdaya dönen araçtan sağ çıkan vatandaş, arabasının yanında şükür namazı kıldı.

Aydın Karacasu’da orman işçilerini taşıyan transit araçla çarpışan otomobil, metrelerce ilerde takla atarak durabildi.

Kazanın şoförü transit aracın kendi oturduğu taraftan çarpması sebebiyle büyük bir tehlike atlattı.

KAZAYI BURNU BİLE KANAMADAN ATLATTI

Emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü resmi işlemlerin bir kısmı tamamlandıktan sonra karayolu kenarında namaza durdu.

SECCADESİNİ ÇIKARDI, ŞÜKÜR NAMAZINA DURDU

Arabasının bagajından çıkardığı seccadeyi hurdaya dönen aracının yanına serip şükür namazı kılan Halit K., faciayı kıl payı atlatmış oldu.