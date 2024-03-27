Aydın'da kendisine para vermeyen kadını bıçaklayan dilenci tutuklandı Nazilli ilçesinde kendisine para vermeyen 28 yaşındaki Serap Güçlü'yü bacağından bıçaklayarak yaralayan dilenci Hayriye Kırbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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DHA

Aydın'da dilenci vahşeti..

Dün saat 17.00 sıralarında Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir lokantada meydana gelen olayda, çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi.

Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.

Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı.

Tutuklandı

Yaralanan Güçlü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)