- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın’da kesinleşmiş cezası bulunan zanlı inşaatta yakalandı
Aydın’da kesinleşmiş cezası bulunan zanlı inşaatta yakalandı
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak'tan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki zanlı, inşaatta yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı
- 28.09.2022 - 13:08
- Güncelleme : 28.09.2022 - 13:14
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkındaki 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Uğur Ceylan'ın (32), Akbük Mahallesi'nde inşaatta saklandığı bilgisini aldı.
İnşaatta yakalandı, tutuklandı
Yapılan çalışmada dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Ceylan'ı inşaatta yakaladı.
DHA’nın haberine gröe Uğur Ceylan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.