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    Aydın'da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

    Aydın'da tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Gece yarısı meydana gelen acı olayda sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı.
    • 19.11.2022 - 05:47
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    Aydın'da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi.

    Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, telefon görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı.

    "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun"

    Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü.

    Aydın'da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Video

    Aydın da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti #1

    Sevgilisi kalbinden bıçakladı

    İHA'nın haberine göre, bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.

    Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı.

    Aydın da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti #2

    Şüpheli sevgili gözaltında

    Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Aydın da kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti #3


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