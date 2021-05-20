Aydın'da kızı kaçırılan baba yardım istedi

Aydın'da yaşayan Erdal Şimşek, kızı Kübra Şimşek’in kaçırıldığını belirterek, "16 yaşındaki bir kızı nasıl kaçırırlar?" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Erdal Şimşek, 3 gündür kızından haber alamadığını söyledi. Şimşek, 16 yaşında olan kızı Kübra'nın kaçırıldığını ifade ederek, yetkililerden kendisine yardım etmelerini istedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN...

Kızının kaçırıldığını fark eden baba Erdal Şimşek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, genç kızın 61 HA 603 plakalı otomobil ile gittiğini tespit etti.

Genç kızın babası Erdal Şimşek, 16 yaşındaki kızının sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs tarafından kaçırıldığını söyledi.





"KIZIMI GETİRİN"

Yapılan çalışmaların ardından Kübra Şimşek’in, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Çarıkballı köyüne kaçırıldığı öğrenildi.

Kızının yerinin tespit edilmesinin ardından acılı baba, yetkililere seslenerek kızının geri getirilmesini istedi.

"ZİHİN YAŞI 8"

Kızının yaşı küçük olması dolayısıyla kandırılmaya müsait olduğunu ifade eden Erdal Şimşek, kızını geri istedi.

16 yaşındaki kızının zihin yaşının 8-10 yaşlarında olduğunu ifade eden baba Şimşek, "Ben kızımı istiyorum. Benim kızım 16 yaşında. 16 yaşındaki bir kızı nasıl kaçırırlar?" dedi.



