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    Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı

    16 yaşındaki kız çocuğu, babasının 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden baba tutuklanırken, kız çocuğu devlet korumasına alındı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 16:18
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    Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı

    Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan Osman S. (41), Ceylan S. ile 15 Ekim 2004'te kaçarak evlendi.

    Bu evlilikten E.A.S. ve D.S. (14) isimli 2 çocukları dünyaya geldi.

    Evliliklerinin 4'üncü yılında Ceylan S., eşinin sürekli içki içip, kendisine kötü davrandığını ve darbettiğini öne sürerek 2008 yılında Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.

    VELAYET BABAYA VERİLDİ

    Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verip, çocukların velayetini ise babalarına verdi.

    Çocuklardan E.A.S., geçen 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

    Aydın da kızına cinsel istismardan tutuklandı #1

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babasının 9 yaşından beri kendisini istismar ve darbettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.

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