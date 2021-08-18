- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı
Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı
- DHA
- 18.08.2021 - 14:52
- Güncelleme : 18.08.2021 - 16:18
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan Osman S. (41), Ceylan S. ile 15 Ekim 2004'te kaçarak evlendi.
Bu evlilikten E.A.S. ve D.S. (14) isimli 2 çocukları dünyaya geldi.
Evliliklerinin 4'üncü yılında Ceylan S., eşinin sürekli içki içip, kendisine kötü davrandığını ve darbettiğini öne sürerek 2008 yılında Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.
VELAYET BABAYA VERİLDİ
Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verip, çocukların velayetini ise babalarına verdi.
Çocuklardan E.A.S., geçen 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babasının 9 yaşından beri kendisini istismar ve darbettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.