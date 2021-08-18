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Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı

Aydın'da kızına cinsel istismardan tutuklandı

16 yaşındaki kız çocuğu, babasının 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden baba tutuklanırken, kız çocuğu devlet korumasına alındı.