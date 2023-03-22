Aydın'da kızını darbeden kocasına sinirlenen kadın balkondan atladı Aydın’ın Efeler ilçesinde kızını darbeden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki Elena Çankaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'da yaşanılan olayda, bir kadın hayata gözlerini yumdu..

Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darbetmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi.

3.kattan atladı

Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı.

Baba emniyete götürüldü

Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.