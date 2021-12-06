Geçirdiği iş kazası nedeniyle kollarını kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe, biyonik kollarına kavuştu. Aktepe’nin, belediyede işe başlayacağı öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2 kolunu da kaybeden, valilik izniyle başlatılan kampanyayla toplanan 2 milyon 60 bin liraya alınan biyonik protez kollarına kavuşan Samet Aktepe (18), yardım kampanyasına öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, kampanyanın başarıya ulaşmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

KOLONYA DÖKÜP ÇİÇEK VERDİ

Aktepe, kampanya sürecinde kendisini destekleyen Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya protez kollarıyla kolonya döküp, çiçek verdi.

Kaya'ya teşekkür eden Aktepe, işe alındığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“GEREKLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN İŞBAŞI YAPACAK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, “Bundan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yapacak. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından işbaşı yapacak. Bunun yanı sıra ilçede yaşayan SMA hastası Alparslan kardeşimiz var. O da İncirliova'mızın çocuğu. İnşallah ona da gereken yardımı toplayacağız.” dedi.

Samet Aktepe de destekleri için Belediye Başkanı Kaya'ya teşekkür etti.

Geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Aktepe için Valilik onayıyla başlatılan kampanyayla 2 milyon 60 bin lira toplanmıştı. Aktepe'ye, İstanbul'da biyonik kol takılmıştı.

Aydın’da kollarını kaybeden genç, biyonik kollarına kavuştu VİDEO

