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    Aydın'da komşu kavgası: 4 yaralı

    Çine ilçesinde komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 07:39
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    Aydın'da komşu kavgası: 4 yaralı

    Aydın'ın Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada, E.T., M.T., İ.A. ve H.A. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.T. ve M.T. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da komşu kavgası: 4 yaralı #1

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