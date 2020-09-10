Aydın'da komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Dört çocuk babası Mehmet Biçer'i gürültü yaptığı iddiası ile başını taşla ezerek öldüren tutuklu sanık Mehmet Peker, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Koçak Çayı yakınlarından geçen vatandaşlar, kanlar içinde yatan elektrikçi Mehmet Biçer'i fark ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞI TAŞLA EZİLDİ

Elektrikçinin çok sayıda bıçak darbesi ile yaralandıktan sonra başı taşla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise Biçer'in başka yerde öldürüldüğü, cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek dere kenarına getirildiğini tespit edildi.

KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Biçer'in evine 400 metre mesafede bulunan poşette de kanlı kıyafetler bulundu. Polis, kanlı kıyafetlerin Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi.

Peker, İzmir'de yakalanarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: GÜRÜLTÜ YAPIYORDU

Suçunu itiraf eden ve ifadesinde, "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak beni aşağıladı. Bu zoruma gittiği için kendisini öldürdüm" diyen Peker, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor hazırlanan Mehmet Peker, 6'ncı duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.