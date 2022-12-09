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    Aydın'da kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten yuvarlandı

    Efeler ilçesinde ilerleyen M.A.S.'nin kontrolünden çıkan otomobil, 5 metre yüksekten uçuruma düştü. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 09.12.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:36
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    Aydın'da kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten yuvarlandı

    Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde korkunç bir kaza yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre 09 R 6393 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Uçuruma yuvarlandı

    Bu etki ile otomobil, yol kenarında bulunan 5 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

    Düşmenin etkisi ile ters dönen otomobil içerisindeki sürücü yaralandı.

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı otomobil sürücü M.A.S., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten yuvarlandı #1

    Aydın da kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten yuvarlandı #2

    Aydın da kontrolden çıkan araç metrelerce yüksekten yuvarlandı #3


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