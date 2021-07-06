Aydın'da köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

Aydın'da Efeler ilçesinde bir sapık köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Şahıs, 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iğrenç bir olay meydana geldi.

A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Yaşanan bu iğrençliğin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.