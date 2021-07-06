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    Aydın'da köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

    Aydın'da Efeler ilçesinde bir sapık köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Şahıs, 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 16:04
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    Aydın'da köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde iğrenç bir olay meydana geldi.

    A.D. isimli sapık sokağın ortasında bir köpeğe tecavüz ederken yakalandı.

    KÖPEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

    Yaşanan bu iğrençliğin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Aydın da köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Ekipler tarafından gözaltına alınan A.D. 1033 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

    Zavallı köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.

    Aydın da köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı #2

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