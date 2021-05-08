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    Aydın'da beton çukura düşen kişi hayatını kaybetti

    Aydın'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip düşen Salih Yayla, boynunun kırılması sonucu vefat etti.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 17:33
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    Aydın'da beton çukura düşen kişi hayatını kaybetti

    Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Turanlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu.

    Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.

    Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla’nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    BOYNU KIRILDI

    Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla’nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.

    Yapılan incelemenin ardından Yayla’nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Salih Yayla

    Salih Yayla

    Salih Yayla

    Salih Yayla

    Salih Yayla

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