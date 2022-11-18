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    Aydın'da köpek tecavüzcüsü şahıs tutuklandı

    Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.11.2022 - 09:18
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    Aydın'da köpek tecavüzcüsü şahıs tutuklandı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs, ağaçlık alanda köpeğe tecavüz ederken görüntülendi.

    Mide bulandıran anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, şüpheli M.B. (56) olay yerinden hızla kaçtı.

    Köpeğe tecavüz görüntüleri polisi harekete geçirdi

    Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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