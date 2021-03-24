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    Aydın'da kopya kredi kartı dolandırıcılığı yapan 2 şahıs tutuklandı

    Kopya banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından 2'si cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 18:00
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    Aydın'da kopya kredi kartı dolandırıcılığı yapan 2 şahıs tutuklandı

    Aydın'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ege Caddesi’ndeki bir iş yerinde çalışan S.K.'nin dolandırıcılık yaptığını belirledi.

    S.K.'nin, ödeme yapan müşterilerin kredi kartlarını, pos cihazından geçirmeden önce kopyaladığı, aldığı slipler ile kart bastırdığı, daha sonra da 
    hesaplardaki paraları çektiği tespit edildi.

    Polis ekipleri, takibe aldıkları S.K. ile suç ortakları A.S., İ.K. ve P.D.'yi gözaltına aldı.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Aynı yöntemle 16 kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, 16 slip, çok sayıda kopya kredi kartı ve banka kartı ele geçirildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve P.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın da kopya kredi kartı dolandırıcılığı yapan 2 şahıs tutuklandı #1

    Aydın da kopya kredi kartı dolandırıcılığı yapan 2 şahıs tutuklandı #2

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