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Aydın'da korona, 2 kardeşin 12 gün arayla vefatına sebep oldu

Aydın'da korona, 2 kardeşin 12 gün arayla vefatına sebep oldu

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan 2 kardeşten birinin vefatından 12 gün sonra, diğer kardeş de hayata veda etti.