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- Aydın'da korona, 2 kardeşin 12 gün arayla vefatına sebep oldu
Aydın'da korona, 2 kardeşin 12 gün arayla vefatına sebep oldu
Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan 2 kardeşten birinin vefatından 12 gün sonra, diğer kardeş de hayata veda etti.
- DHA
- 26.12.2020 - 18:34
Aydın Efeler'in Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Oğuz ve kardeşi Adnan Oğuz, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan testlerin ardından iki kardeş de sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesine alınan kardeşlerden Cevdet Oğuz, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti.
12 GÜN SONRA DA KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Oğuz'un ölümünden 12 gün sonra bu kez kardeşi Adnan Oğuz yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.