Aydın'da korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Aydın'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 89 araç ve 148 şahıs denetlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde koronavirüs tedbirleri hız kesmeden devam ediyor. Tedbirler kapsamında 89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.

AYDIN'DA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Efeler’de gün içerisinde yapılan denetimlerinde 89 araç ve 148 şahıs kontrol edildi.





DENETİMLERDE CEZAİ İŞLEM UYGULANMADI

Yapılan denetimlerde hiç bir cezai işlem uygulanmazken Aydınlıların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.