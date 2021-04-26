Euro
10.0311
-1.07%
Dolar
8.2931
-0.9%
Altın
475.07
-0.67%
Borsa
1.367
1.59%
Bitcoin
437.339
6.75%
EXEN Coin
22.97
8.14%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Aydın'da korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

    Aydın'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 89 araç ve 148 şahıs denetlendi.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

    Aydın'ın Efeler ilçesinde koronavirüs tedbirleri hız kesmeden devam ediyor. Tedbirler kapsamında  89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.

    AYDIN'DA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

    Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Efeler’de gün içerisinde yapılan denetimlerinde 89 araç ve 148 şahıs kontrol edildi.

    Aydın da korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor #1

    DENETİMLERDE CEZAİ İŞLEM UYGULANMADI

    Yapılan denetimlerde hiç bir cezai işlem uygulanmazken Aydınlıların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir