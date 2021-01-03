Aydın’da koronalı hastaların ailelerinden para isteyen imama soruşturma

İmamın koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için yakınlarından 650-1000 lira arasında para istediği belirlenirken, hastanedeki görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan 49 yaşındaki imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 lira istediği belirlendi.

Lütfullah G.'nin hastanedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

“YERİ DEĞİŞTİRİLDİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor." dedi.