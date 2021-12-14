Aydın'da kredi kartını çalan şahıs yakalandı

Başkasına ait kredi kartını çalarak, alışverişi yapıp, 800 TL nakit para çeken şüpheli, hırsızlık büro amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde A.Y. isimli şüpheli,bir vatandaşın kredi kartını çalarak, Efeler ilçesine geldi.

Burada çaldığı kredi kartı ile alışverişe çıkan A.Y. bir cep telefonu, bir adet tam altın alırken, bin 800 TL’de bankadan nakit para çekti.

HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Aydın İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çaldığı kredi kartı ile alışverişe çıkan hırsızı yaptığı titiz çalışmalar ile tespit ederek suçüstü yakaladı.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca polis ekipleri il merkezinde iki ayrı alışveriş merkezinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Y. ile inşaatlardan doğalgaz çubuğu çalan üç şüpheli de suçüstü yakalanıp, gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.