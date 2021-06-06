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- Aydın'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı
Aydın'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen yavru kedi, Aydın AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 06.06.2021 - 17:53
- Güncelleme : 06.06.2021 - 17:54
Aydın'ın İncirliova ilçesinde su kuyusuna yavru kedi düştü.
Su kuyusundan ses geldiğini duyan ev sahibi, AFAD ekiplerine haber verdi.
AFAD KEDİYİ KURTARDI
İhbar üzerine su kuyusunun bulunduğu bölgeye gelen AFAD ekipleri, hemen çalışmalara başladı.
Özel olarak hazırlanan düzenek ile su kuyusuna inen AFAD personeli, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak, kurtardı.