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    Aydın'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

    Su kuyusuna düşen yavru kedi, Aydın AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:54
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    Aydın'da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

    Aydın'ın İncirliova ilçesinde su kuyusuna yavru kedi düştü.

    Su kuyusundan ses geldiğini duyan ev sahibi, AFAD ekiplerine haber verdi.

    AFAD KEDİYİ KURTARDI

    İhbar üzerine su kuyusunun bulunduğu bölgeye gelen AFAD ekipleri, hemen çalışmalara başladı.

    Özel olarak hazırlanan düzenek ile su kuyusuna inen AFAD personeli, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak, kurtardı.

    Aydın da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #1

    Aydın da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #2

    Aydın da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #3

    Aydın da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #4

    Aydın da kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı #5

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